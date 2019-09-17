2019-09-17T08:26:27+03:00
Происшествия

В Смоленске на улице Фрунзе сбили пешехода

ДТП произошло на остановке трамвая
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: pixabay.com.ФОТО: pixabay.com.
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В Смоленске на улице Фрунзе сбили пешехода, сообщают пользователи паблика «drive2_smolensk» соцсети ВКонтакте. ДТП произошло на остановке трамвая вечером 16 сентября.

Очевидцы сообщают, что во время аварии легковушка вылетела на рельсы.

- Женщина, похоже, с трамвая вышла и обойдя его пошла на переход дороги, как учили в советское время, когда не было столько много автомобилей. Теперь так нельзя. Ибо там все на трамвайной остановке произошло, - написала очевидец случившегося в паблике.

Ранее женщина пострадала при падении в автобусе в Смоленске. Водитель общественного транспорта резко затормозил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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