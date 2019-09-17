В Смоленске на улице Фрунзе сбили пешехода
В Смоленске на улице Фрунзе сбили пешехода, сообщают пользователи паблика «drive2_smolensk» соцсети ВКонтакте. ДТП произошло на остановке трамвая вечером 16 сентября.
Очевидцы сообщают, что во время аварии легковушка вылетела на рельсы.
- Женщина, похоже, с трамвая вышла и обойдя его пошла на переход дороги, как учили в советское время, когда не было столько много автомобилей. Теперь так нельзя. Ибо там все на трамвайной остановке произошло, - написала очевидец случившегося в паблике.
Ранее женщина пострадала при падении в автобусе в Смоленске. Водитель общественного транспорта резко затормозил.
ИСТОЧНИК KP.RU