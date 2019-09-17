2019-09-17T09:46:47+03:00
Происшествия

Москвич заплатит за зарастающие земли в Смоленской области

Собственнику 19 участков выписали крупный штраф
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: pixabay.com.ФОТО: pixabay.com.
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Москвич заплатит 190 тысяч рублей за зарастающие земли в Смоленской области, сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям. Суд оштрафовал собственника 19 участков за отказ выполнять требование привести в порядок имеющиеся территории. Общая площадь зарастающих земель составила 655 га, сообщают в управлении.

- Владельцу участков выданы новые предписания об устранении нарушений с указанием сроков их выполнения, - сообщили в Россельхознадзоре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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