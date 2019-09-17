СЕГОДНЯ 12:41 2019-09-17T12:41:26+03:00

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На ремонт спортшколы в Рославле выделят миллион рублей, сообщает пресс-служба обладминистрации. Такое решение принял глава региона во время рабочей поездки.

Ранее учреждение, в котором сегодня в стесненных условиях занимаются более трех сотен спортсменов, уже получало деньги на обновление зала, но их хватило на замену дверных проемов, полов, монтаж электрооборудования и приобретение татами. Теперь требуют замены окна, санузлы и раздевалки.

Алексей Островский пообещал выделить необходимую сумму, как только глава района направит ему служебную записку.

- Чем быстрее служебную записку подготовите, тем быстрее я выделю деньги, а вы соответственно сможете оперативно провести конкурсные процедуры, выбрать подрядчика, провести ремонтные работы, чтобы уже в этом году ребята могли здесь тренироваться в удобном для них графике, - сказал губернатор главе района.

ИСТОЧНИК KP.RU