На ремонт спортшколы в Рославле выделят миллион рублей
На ремонт спортшколы в Рославле выделят миллион рублей, сообщает пресс-служба обладминистрации. Такое решение принял глава региона во время рабочей поездки.
Ранее учреждение, в котором сегодня в стесненных условиях занимаются более трех сотен спортсменов, уже получало деньги на обновление зала, но их хватило на замену дверных проемов, полов, монтаж электрооборудования и приобретение татами. Теперь требуют замены окна, санузлы и раздевалки.
Алексей Островский пообещал выделить необходимую сумму, как только глава района направит ему служебную записку.
- Чем быстрее служебную записку подготовите, тем быстрее я выделю деньги, а вы соответственно сможете оперативно провести конкурсные процедуры, выбрать подрядчика, провести ремонтные работы, чтобы уже в этом году ребята могли здесь тренироваться в удобном для них графике, - сказал губернатор главе района.
ИСТОЧНИК KP.RU