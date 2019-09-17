Жители 19 улиц в центре Смоленска останутся без воды

СЕГОДНЯ 17:13 2019-09-17T17:13:09+03:00

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Жители 19 улиц в центре Смоленска останутся без горячей воды, сообщает пресс-служба филиала ПАО «Квадра». С 6.00 до 18.00 коммунальщики проведут срочный ремонт запорной арматуры на участке теплосети в районе улицы Парижской коммуны.

Горячей воды не будет по следующим адресам:

ул. Ленина, 1, 2/1-8б чет, 7-15 нечет, 21, 23/8, 25; ул. Козлова, 5, 6; ул. Пржевальского, 1/5, 7, 9, 2-12 чет; ул. Коненкова, 2/12, 4, 8, 10; ул. Войкова, 12; ул. Ногина, 32; ул. К.Маркса, 12а; ул. Воровского, 23, 28; ул. Красина, 38а; ул. Бакунина, 5-13 нечет, 10б-14 чет; ул. Октябрьской революции, 4; ул. Кирилла и Мефодия, 1; ул. Б. Советская, 12/1, 13, 15, 17/1, 16/17-28/16 чет, 27/20, 29/1, 29а, 37, 39/11, 41/18, 43, 43а, 45/1; ул. Докучаева, 4, 6, 7, 8, 11; ул. Тухачевского, 1-11 нечет, 2/31, 6-14 чет; ул. М. Жукова, 9, 13; ул. Коммунистическая, 1/9, 3, 5, 5а, 13, 14, 15/2, 17, 19, 22; ул. Глинки, 1; ул. Маяковского, 3, 5, 5а, 5б;

Ранее «КП-Смоленск» сообщала, что в другом – муниципальном предприятии - МУП «Смоленсктеплосеть» сменился руководитель. Вадим Чуриков приехал в наш регион из Новосибирска и уже приступил к своим обязанностям.

Информации о новом главе теплосетей пока мало. Известно лишь, что в сфере ЖКХ у него имеется солидный опыт работы.

Также сменился глава городского управления ЖКХ. Его возглавил Анатолий Глебов, ранее работавший в администрации Ярцевского района.

ИСТОЧНИК KP.RU