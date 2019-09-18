СЕГОДНЯ 07:32 2019-09-18T07:32:03+03:00

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«Алроса» может приобрести смоленский «Кристалл» за 1,9 млрд рублей, сообщает пресс-служба компании. Договор купли-продажи планируется подписать до конца сентября. Заседание по этому вопросу пройдет 24 сентября.

- Если сделка будет заключена, руководство компании подготовит и представит на рассмотрение до конца года план мероприятий по развитию и обеспечению дальнейшего функционирования «Кристалла» в составе группы, - отмечают в пресс-службе. - Из-за ухудшения экономических условий финансовое положение «Кристалла» в последние годы было непростым, однако завод поддерживает стабильные объемы производства и остается крупнейшим в России производителем и экспортером бриллиантов с богатой историей, современным оборудованием и высочайшим уровнем экспертизы в сфере огранки алмазов.

После объединения новое руководство будет заниматься расширением рынков сбыта, повышать эффективность производства за счет внедрения новых технологий.

Завод «Кристалл» основан в Смоленске 56 лет назад. Считается, что это бренд России на мировых рынках, предприятие, которым может гордиться не только Смоленск, но и вся Россия. Ранее «Кристалл» отправил послание в 2063 год. Закладка капсулы с послание к тем, кто будет работать на заводе чрез 50 лет, была приурочена к юбилею предприятия. И выполнил реплику уникального произведения искусства.

ИСТОЧНИК KP.RU