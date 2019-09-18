2019-09-18T10:33:58+03:00
Общество

В Смоленске откроют фотовыставку о служении Патриарха Кирилла

Работы расскажут о пути, пройденном церковью за последние 10 лет
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
ФОТО: smoleparh.ru.ФОТО: smoleparh.ru.
Изменить размер текста:

В Смоленске откроют фотовыставку, посвященную служению Патриарха Кирилла, сообщают представители КВЦ имени Тенишевых. Представленные работы расскажут о пути, пройденном церковью за последние 10 лет.

Фотовыставка «Слово Патриарха. Время больших дел» подготовлена пресс-службой Патриарха Московского и всея Руси и посвящена юбилею Патриаршего служения. Ее открытие состоится 25 сентября в 14:00. Вход свободный. Увидеть работы можно до 13 октября. 0+

Патриарх Кирилл родился в Ленинграде в 1946 году. До патриаршей интронизации - митрополит Смоленский и Калининградский (на Смоленской кафедре с 26 декабря 1984); с 14 ноября 1989 по 1 февраля 2009 - председатель синодального Отдела внешних церковных связей и постоянный член Священного синода.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Смоленске снова зажгли вечный огонь
В Смоленске появится улица имени Ивана Клименко и его бюст
Сотрудник Росгвардии, попавший под БТР под Смоленском, выписан из больницы
«Алроса» может приобрести смоленский «Кристалл» за 1,9 млрд рублей
Жители 19 улиц в центре Смоленска останутся без воды
В Смоленской области членов банды будут судить за разбойные нападения
На ремонт спортшколы в Рославле выделят миллион рублей
В Смоленске запустили «Танцевальную терапию»
В Смоленске горела автоцистерна
Москвич заплатит за зарастающие земли в Смоленской области
В Смоленске на улице Фрунзе сбили пешехода
В Смоленске на улице Фрунзе сбили пешехода
В Смоленской области ликвидирован серьезный лесной пожар
В Смоленске снесут незаконно установленный ларек во дворе
В «Смоленском Поозерье» ночной гон лосей сняли на видео
В Смоленске из-за ремонта отключат воду на улице Соболева
В Смоленске прошел Всемирный фестиваль граффити
Женщина пострадала при падении в автобусе в Смоленске
В Смоленской области пройдет операция «Скорость»
В Вязьме загорелся электрощиток в пятиэтажном жилом доме
В Десногорске появилась современная детская площадка
В Смоленске появится «Научный трамвай»
Съемочная группа «Первого канала» снова готовит сюжет про Смоленщину
В Смоленской области мошенники обманули людей на 69 тысяч рублей
Иномарка «влетела» в столб в центре Смоленска