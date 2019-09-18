В Смоленске откроют фотовыставку о служении Патриарха Кирилла

СЕГОДНЯ 10:33 2019-09-18T10:33:58+03:00

Работы расскажут о пути, пройденном церковью за последние 10 лет

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В Смоленске откроют фотовыставку, посвященную служению Патриарха Кирилла, сообщают представители КВЦ имени Тенишевых. Представленные работы расскажут о пути, пройденном церковью за последние 10 лет.

Фотовыставка «Слово Патриарха. Время больших дел» подготовлена пресс-службой Патриарха Московского и всея Руси и посвящена юбилею Патриаршего служения. Ее открытие состоится 25 сентября в 14:00. Вход свободный. Увидеть работы можно до 13 октября. 0+

Патриарх Кирилл родился в Ленинграде в 1946 году. До патриаршей интронизации - митрополит Смоленский и Калининградский (на Смоленской кафедре с 26 декабря 1984); с 14 ноября 1989 по 1 февраля 2009 - председатель синодального Отдела внешних церковных связей и постоянный член Священного синода.

ИСТОЧНИК KP.RU