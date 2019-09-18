СЕГОДНЯ 11:50 2019-09-18T11:50:56+03:00

Участниками муниципального этапа станут более 2,5 тысяч человек

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В Смоленске пройдет «Кросс нации –2019», сообщает пресс-служба обладминистрации. Участниками муниципального этапа станут более 2,5 тысяч человек.

- Областные соревнования пройдут 22 сентября в столице региона на площади Ленина. С 10.00 стартуют спортивные забеги, в 11.00 будет награждение, а затем начнутся массовые старты для всех любителей бега, - сообщают в администрации.

Регистрация участников уже началась и продлится до 20 сентября. Все желающие присоединиться к акции могут представить в мандатную комиссию паспорт или свидетельство о рождении, полис ОМС и медицинскую справку о допуске.

Справки по телефону: (4812) 38-06-52, 38-64-15.

Ранее стало известно о выделении дополнительных денег на ремонт спортшколы в Рославле, в которой занимаются более трех сотен спортсменов.

ИСТОЧНИК KP.RU