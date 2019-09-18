СЕГОДНЯ 12:14 2019-09-18T12:14:59+03:00

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В Смоленске надолго ограничат движение по двум улицам, сообщает комитет по информационной политике администрации города. Речь идет о Бакунина и 1-м Краснофлотском переулке. На улицах пройдет ремонт полотна в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

- С сегодняшнего дня и до 27 октября будет ограничено движение транспорта от улицы Пржевальского до Студенческой. Также до 20 ноября вводятся ограничения на участке от дома №56 по 1-му Краснофлотскому переулку до дома №5 по улице Парковой, - говорят в администрации.

Автомобилистам приносят извинения за доставленные неудобства.

Ранее стало известно, что в Смоленске появится улица имени Ивана Клименко и его бюст. Имя известного смолянина будет носить новая дорога, при этом она будет соответствовать масштабу личности. А бюст планируют разместить в сквере между гимназией им. Пржевальского и домом №12 по улице Карла Маркса.

ИСТОЧНИК KP.RU