СЕГОДНЯ 14:29 2019-09-18T14:29:14+03:00

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В Смоленске временно закрыли движение трамваев на Киселевку, сообщает администрация МУТТП. В частности, отменены рейсы на «П.Алексеева» и «Полиграфкомбинат».

В администрации сообщают, что временные неудобства связаны с ремонтом улицы 25 Сентября. Пассажирам приносят извинения за доставленные неудобства. Когда транспорт вновь начнет обслуживать микрорайон не сообщается.

В настоящее время трамвай №1 и №2 курсируют от Багратиона до Депо, №3 от ж/д вокзала до Рославльского кольца и №4 ездит из Ситников в Депо. Ранее отмечалось, что дорогу планируют сдать до Дня города.

Также в настоящее время ограничено движение транспорта на улицах Бакунина и 1-м Краснофлотском переулке.

ИСТОЧНИК KP.RU