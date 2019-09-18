В Смоленске временно закрыли движение трамваев на Киселевку
В Смоленске временно закрыли движение трамваев на Киселевку, сообщает администрация МУТТП. В частности, отменены рейсы на «П.Алексеева» и «Полиграфкомбинат».
В администрации сообщают, что временные неудобства связаны с ремонтом улицы 25 Сентября. Пассажирам приносят извинения за доставленные неудобства. Когда транспорт вновь начнет обслуживать микрорайон не сообщается.
В настоящее время трамвай №1 и №2 курсируют от Багратиона до Депо, №3 от ж/д вокзала до Рославльского кольца и №4 ездит из Ситников в Депо. Ранее отмечалось, что дорогу планируют сдать до Дня города.
Также в настоящее время ограничено движение транспорта на улицах Бакунина и 1-м Краснофлотском переулке.
ИСТОЧНИК KP.RU