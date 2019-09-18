2019-09-18T17:11:37+03:00
Происшествия

В Смоленской области у агрессивной матери забрали восьмерых приемных детей

Следователи проверяют информацию о жестоком воспитании
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: pixabay.com.ФОТО: pixabay.com.
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В Смоленской области у агрессивной матери забрали восьмерых приемных детей, сообщает пресс-служба регионального УМВД. Все они находятся в медицинском учреждении. По факту случившегося проводится проверка. Сообщается, что женщина причинила детям телесные повреждения. О характере травм не сообщается.

Свою проверку ведет и региональный следком. Сотрудникам ведомства предстоит установить все обстоятельства преступления.

- Будут изучены условия проживания и воспитания детей. В ближайшее время из органов внутренних дел будут истребованы материалы по факту причинения приемным детям телесных повреждений, - сообщила официальный представитель ведомства Наталья Зуева.

Также в рамках дела проверят деятельность органов опеки, которые должны были присматривать за семьей.

Ранее в Смоленске на улице Ломоносова трое подростков напали на прохожего и сильно избили его. Мужчина попал в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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