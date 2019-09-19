2019-09-19T06:53:03+03:00
Общество

Стало известно, где появятся новые школы в Смоленске

Три образовательных учреждения смогут вместить более 3-х тысяч детей
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
ФОТО: pixabay.com.ФОТО: pixabay.com.
Изменить размер текста:

В Смоленске до 2022 года появятся три новые школы, сообщает комитет по информационной политике администрации города со ссылкой на брифинг заместителя главы города по социальной сфере Тамару Максимчук. Учреждения смогут вместить более 3-х тысяч детей, тем самым снизив нагрузку на существующие школы, которым сложно перейти на односменный режим работы.

Так, в 2020-2021 гг. один объект возведут в микрорайоне Соловьиная роща, еще два в 2021-2022-м в районе Краснинского шоссе и на Королевке.

Помимо этого, замглавы города выразила обеспокоенность снижением количества здоровых детей, оканчивающих школы.

- На конец прошлого учебного года практически здоровыми были менее 8% обучающихся. И это, несмотря на то, что увеличилось количество школьников, активно занимающихся физкультурой и спортом, - сообщила Тамара Максимчук.

Ранее «КП-Смоленск» сообщала о строительстве двух детских садов – в Алтуховке и на Королевке. Оба учреждения смогут принять около 300 детей. Объект в Заднепровье планируют открыть до конца года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Смоленске пройдет Всемирный день чистоты
Автомобиль попал в серьезное ДТП на парковке торгового центра в Смоленске
В Рославле сняли на видео укладку асфальта в дождь
В Смоленске отметят полувековой юбилей кинотеатра «Современник»
В Смоленской области у агрессивной матери забрали восьмерых приемных детей
В Смоленске подземный переход очистят от надписей
В Смоленске временно закрыли движение трамваев на Киселевку
Главу семейства из Смоленска будут перевоспитывать в реалити-шоу
В Смоленске надолго ограничат движение по двум улицам
В Смоленске пройдет «Кросс нации –2019»
В Смоленске откроют фотовыставку о служении Патриарха Кирилла
В Смоленске снова зажгли вечный огонь
В Смоленске появится улица имени Ивана Клименко и его бюст
Сотрудник Росгвардии, попавший под БТР под Смоленском, выписан из больницы
«Алроса» может приобрести смоленский «Кристалл» за 1,9 млрд рублей
Жители 19 улиц в центре Смоленска останутся без воды