Стало известно, где появятся новые школы в Смоленске

СЕГОДНЯ 06:53 2019-09-19T06:53:03+03:00

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В Смоленске до 2022 года появятся три новые школы, сообщает комитет по информационной политике администрации города со ссылкой на брифинг заместителя главы города по социальной сфере Тамару Максимчук. Учреждения смогут вместить более 3-х тысяч детей, тем самым снизив нагрузку на существующие школы, которым сложно перейти на односменный режим работы.

Так, в 2020-2021 гг. один объект возведут в микрорайоне Соловьиная роща, еще два в 2021-2022-м в районе Краснинского шоссе и на Королевке.

Помимо этого, замглавы города выразила обеспокоенность снижением количества здоровых детей, оканчивающих школы.

- На конец прошлого учебного года практически здоровыми были менее 8% обучающихся. И это, несмотря на то, что увеличилось количество школьников, активно занимающихся физкультурой и спортом, - сообщила Тамара Максимчук.

Ранее «КП-Смоленск» сообщала о строительстве двух детских садов – в Алтуховке и на Королевке. Оба учреждения смогут принять около 300 детей. Объект в Заднепровье планируют открыть до конца года.

ИСТОЧНИК KP.RU