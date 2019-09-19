В Смоленске отметят полувековой юбилей кинотеатра «Современник»

СЕГОДНЯ 07:12 2019-09-19T07:12:08+03:00

В День рождения пройдет концерт и бесплатный сеанс фильмов

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В Смоленске отметят юбилей кинотеатра «Современник», сообщает комитет по информационной политике администрации города. 25 сентября муниципальному предприятию исполняется 50 лет.

Сотрудники администрации отмечают, что в день рождения запланирована детская развлекательная программа – аниматоры проведут для ребят веселые конкурсы. Затем юные зрители смогут посмотреть нарезку из советских мультфильмов. А вечером состоится праздничный концерт, в ходе которого будут чествовать ветеранов кинотеатра, и показ фильма «Человек с бульвара капуцинов». Начало вечерней программы – в 19.00.

Ранее серое здание украсили яркими граффити уличных художники со всего мира. А накануне кинофестиваля «Золотой Феникс» рабочие подремонтировали разрушившуюся плитку с торца здания.

Также летом поднимался вопрос обновления кинотеатра. Губернатор и глава города обсуждали как предприятию избавиться от долгов и расширить профиль.

ИСТОЧНИК KP.RU