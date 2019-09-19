В Рославле сняли на видео укладку асфальта в дождь
Жители Рославля сняли на видео укладку асфальта в дождь. Кадры, на которых рабочие ремонтируют улицу Товарная, опубликовал паблик «Главное в Рославле» ВКонтакте.
На видео видно, как рабочие несмотря на ненастную погоду, спешат закончить укладку асфальта на объекте. Горожане возмущены картиной.
- Это просто растрата средств, почему к ответственности нельзя привлечь? – возмущаются рословльчане.
Однако нашлись и те, кто встал на сторону дорожников.
- Как вы достали! Да можно класть его в дождь, можно. С соблюдением определенных условий. И в зависимости от того,какой способ укладки, - пишут в соцсети.
Ранее губернатор Алексей Островский велел поспешить с ремонтом дорог, обратив внимание, что при этом не должно страдать качество ремонта объекта.
В Рославле сняли на видео укладку асфальта в дождь.ВИДЕО: паблик «Главное в Рославле» ВКонтакте.! другой источник
ИСТОЧНИК KP.RU