СЕГОДНЯ 07:32 2019-09-19T07:32:36+03:00

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Жители Рославля сняли на видео укладку асфальта в дождь. Кадры, на которых рабочие ремонтируют улицу Товарная, опубликовал паблик «Главное в Рославле» ВКонтакте.

На видео видно, как рабочие несмотря на ненастную погоду, спешат закончить укладку асфальта на объекте. Горожане возмущены картиной.

- Это просто растрата средств, почему к ответственности нельзя привлечь? – возмущаются рословльчане.

Однако нашлись и те, кто встал на сторону дорожников.

- Как вы достали! Да можно класть его в дождь, можно. С соблюдением определенных условий. И в зависимости от того,какой способ укладки, - пишут в соцсети.

Ранее губернатор Алексей Островский велел поспешить с ремонтом дорог, обратив внимание, что при этом не должно страдать качество ремонта объекта.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.smol.kp.ru/video/embed/732919" frameborder="0"></iframe> В Рославле сняли на видео укладку асфальта в дождь.ВИДЕО: паблик «Главное в Рославле» ВКонтакте.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU