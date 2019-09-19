СЕГОДНЯ 09:07 2019-09-19T09:07:30+03:00

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Автомобиль попал в серьезное ДТП на парковке торгового центра в Смоленске, сообщают пользователи паблика «drive2_smolensk» соцсети ВКонтакте. Авария произошла поздно вечером 18 сентября у ТРЦ «Макси».

По словам очевидцев, Volkswagen Passat после неудачного дрифта влетел в столб. Машина получила серьезные повреждения: у иномарки полностью смята передняя часть. О пострадавших в аварии не сообщается.

Неделю назад на этой же парковке произошла аналогичное ДТП, но с меньшим ущербом. Во время дрифта у легковушки оторвало колесо.

ИСТОЧНИК KP.RU