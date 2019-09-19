2019-09-19T11:01:39+03:00
Происшествия

В Смоленске несколько ДТП парализовали движение по мостам через Днепр

Автомобилисты не могут проехать по улицам Беляева и Степана Разина
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: ВКонтакте.ФОТО: ВКонтакте.
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В Смоленске несколько ДТП парализовали движение по мостам через Днепр, сообщают пользователи паблика «drive2_smolensk» соцсети ВКонтакте. Автомобилисты не могут проехать по улицам Беляева и Степана Разина. На дорогах огромные пробки.

Очевидцы говорят, что у Заднепровского рынка произошла авария с автобусом, а в районе Крестоовздвиженской церкви затор из-за «догонялок».

О пострадавших в ДТП не сообщается.

Ранее автомобиль попал в серьезное ДТП на парковке торгового центра в Смоленске. Volkswagen Passat после неудачного дрифта влетел в столб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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