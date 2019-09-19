2019-09-19T13:25:58+03:00
Общество

Дмитрий Медведев разрешил «Алроса» купить смоленский «Кристалл»

Премьер-министра подписал распоряжение о передаче 100% акций смоленского производителя бриллиантов, ранее принадлежащих Росимуществу
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: из архива издания.ФОТО: из архива издания.
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Дмитрий Медведев разрешил «Алроса» купить смоленский «Кристалл», сообщает «Интерфакс». Премьер-министра подписал распоряжение о передаче 100% акций смоленского производителя бриллиантов, ранее принадлежащих Росимуществу. В свою очередь, наблюдательный совет алмазной компании должен принять решение по сделке в начале следующей недели, 24 сентября.

Ранее «КП-Смоленск» сообщала, что «Алроса» может приобрести смоленский «Кристалл» за 1,9 млрд рублей. В пресс-службе компании отмечали, что из-за ухудшения экономических условий финансовое положение «Кристалла» в последние годы было непростым, однако завод поддерживает стабильные объемы производства и остается крупнейшим в России производителем и экспортером бриллиантов с богатой историей, современным оборудованием и высочайшим уровнем экспертизы в сфере огранки алмазов.

Посмотреть на одно из произведений ювелирного искусства и узнать как выполняли ювелирный шедевр, можно в нашем материале.

ИСТОЧНИК KP.RU

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