СЕГОДНЯ 12:18 2019-09-20T12:18:36+03:00

Акция приурочена ко Дню города и пройдет с 12.00 до 15.00 21 сентября на площадке перед почтамтом

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Смоляне могут бесплатно отправить открытку с видом и штемпелем города-героя, сообщает УФПС Смоленской области – филиал ФГУП «Почта России». Акция приурочена ко Дню города и пройдет с 12.00 до 15.00 21 сентября на площадке перед почтамтом.

Сообщается, что подписанные открытки будут помещены в передвижной почтовый ящик.

Ранее «Комсомольская правда» – Смоленск» публиковала программу празднования Дня города. Основные мероприятия власти решили провести в субботу, 21 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU