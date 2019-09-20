2019-09-20T12:18:36+03:00
Общество

Смоляне могут бесплатно отправить открытку с видом и штемпелем города-героя

Акция приурочена ко Дню города и пройдет с 12.00 до 15.00 21 сентября на площадке перед почтамтом
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: УФПС Смоленской области – филиал ФГУП «Почта России».ФОТО: УФПС Смоленской области – филиал ФГУП «Почта России».
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Смоляне могут бесплатно отправить открытку с видом и штемпелем города-героя, сообщает УФПС Смоленской области – филиал ФГУП «Почта России». Акция приурочена ко Дню города и пройдет с 12.00 до 15.00 21 сентября на площадке перед почтамтом.

Сообщается, что подписанные открытки будут помещены в передвижной почтовый ящик.

Ранее «Комсомольская правда» – Смоленск» публиковала программу празднования Дня города. Основные мероприятия власти решили провести в субботу, 21 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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