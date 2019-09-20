Смоляне могут бесплатно отправить открытку с видом и штемпелем города-героя
Акция приурочена ко Дню города и пройдет с 12.00 до 15.00 21 сентября на площадке перед почтамтом
ФОТО: УФПС Смоленской области – филиал ФГУП «Почта России».
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Смоляне могут бесплатно отправить открытку с видом и штемпелем города-героя, сообщает УФПС Смоленской области – филиал ФГУП «Почта России». Акция приурочена ко Дню города и пройдет с 12.00 до 15.00 21 сентября на площадке перед почтамтом.
Сообщается, что подписанные открытки будут помещены в передвижной почтовый ящик.
Ранее «Комсомольская правда» – Смоленск» публиковала программу празднования Дня города. Основные мероприятия власти решили провести в субботу, 21 сентября.
ИСТОЧНИК KP.RU