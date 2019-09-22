2019-09-22T13:50:52+03:00
Общество

Смолянка осталась в шаге от победы в телешоу на федеральном ТВ

48-летняя жительница Сафоново Надежда Алыничева стала участником передачи «Пятеро на одного» на телеканале «Россия 1»
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: скриншот видео передачи «Пятеро на одного» на телеканале «Россия 1».ФОТО: скриншот видео передачи «Пятеро на одного» на телеканале «Россия 1».
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Смолянка осталась в шаге от победы в известном телешоу «Пятеро на одного» на телеканале «Россия 1», сообщает «Комсомольская правда» – Смоленск». 48-летняя жительница Сафоново Надежда Алыничева задала пятерым участникам вопрос, который мог принести ей 100 тысяч рублей. Однако, один из игроков – Андрей Ургант – смог дать на него правильный ответ.

Ранее тренер из Смоленска по гимнастике стала участницей шоу «Дом-2». 19-летняя Александра Милосердова пришла на проект строить отношения и поконфликтовала с другими участниками шоу. А другая смолянка нашла жениха на передаче «Давай поженимся!». Наша землячка боролась за симпатию 55-летнего бизнесмена.

ИСТОЧНИК KP.RU

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