СЕГОДНЯ 06:27 2019-09-23T06:27:36+03:00

Животные «прибились» к машине, на которой работает перевозчик

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В Смоленске водитель маршрутки ищет дом для котят. Животные «прибились» к машине, на которой работает перевозчик. Сообщение с просьбой помочь пристроить малышей появилось в паблике «Забота о животных» ВКонтакте вечером 22 сентября.

Сообщается, что животные ручные, ласковые и очень голодные.

- Котята замерзают и очень истощены! – отмечает автор сообщения, обещая, что обеспечит материальную помощь по передержке, ветеринарным услугам и корму.

Ранее в Смоленске искали дом метису Полкану. 45-килограммовый пес появился у здания городской администрации в октябре 2018 года. Несмотря на усилия защитников животных, Полкан не захотел покидать территорию парка. После прежнее руководство города распорядилось, чтобы псу сделали будку.

ИСТОЧНИК KP.RU