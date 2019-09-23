В Смоленске водитель маршрутки ищет дом для котят
В Смоленске водитель маршрутки ищет дом для котят. Животные «прибились» к машине, на которой работает перевозчик. Сообщение с просьбой помочь пристроить малышей появилось в паблике «Забота о животных» ВКонтакте вечером 22 сентября.
Сообщается, что животные ручные, ласковые и очень голодные.
- Котята замерзают и очень истощены! – отмечает автор сообщения, обещая, что обеспечит материальную помощь по передержке, ветеринарным услугам и корму.
Ранее в Смоленске искали дом метису Полкану. 45-килограммовый пес появился у здания городской администрации в октябре 2018 года. Несмотря на усилия защитников животных, Полкан не захотел покидать территорию парка. После прежнее руководство города распорядилось, чтобы псу сделали будку.
ИСТОЧНИК KP.RU