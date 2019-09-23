СЕГОДНЯ 07:23 2019-09-23T07:23:51+03:00

За неделю число заболевших увеличилось на 35 процентов

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На Смоленщине стали чаще болеть гриппом и ОРВИ, сообщают специалисты регионального Роспотребнадзора. За неделю число заболевших увеличилось на 35 процентов.

В ведомстве отмечают, что рост показателей зафиксирован во всех возрастных группах. Но уровень заболеваемости еще далек от порогового значения – примерно на 17 процентов. В областном центре ситуация более стабильная: здесь сокращается количество заболевших.

– Специалисты лабораторий отмечают, что у пациентов в настоящее время диагностируются вирусы не гриппозной этиологии – риновирусы, – сообщают в Роспотребнадзоре.

Тем не менее, сотрудники ведомства напоминают: наиболее эффективным средством предупреждения заболеваний гриппом и его осложнений является вакцинация, которая уже стартовала в регионе.

В прошлом году в ходе прививочной кампании прививками были обеспечены более 76 тысяч детей. Чаще всего смоляне болели вирусом А(Н1N1) - 33%, А(Н3N2), риновирусом, норовирусом, аденовирусом и др.

ИСТОЧНИК KP.RU