В Рославле жители сняли на камеру гуляющую по крыше завода лису

СЕГОДНЯ 08:41 2019-09-23T08:41:54+03:00

Изменить размер текста: A A

В Рославле жители сняли на камеру гуляющую по крыше вагоно-ремонтного завода лису. Снимок животного опубликовал паблик «Главное в Рославле» ВКонтакте.

Горожане предположили, что хищник могла охотится на птиц. Также сообщается, что животное не проявляет агрессии к людям.

- Если не убьют, может подружиться с людьми, - написали подписчики паблика.

В середине сентября жители Рославля, считали, что по городу бродит бешеная лиса. О своих опасениях они написали в соцсетях. После выяснилось, что животное давно живет в центре города и, по словам местных жителей, не представляет угрозы окружающим.

ИСТОЧНИК KP.RU