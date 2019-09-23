В Рославле жители сняли на камеру гуляющую по крыше завода лису
В Рославле жители сняли на камеру гуляющую по крыше вагоно-ремонтного завода лису. Снимок животного опубликовал паблик «Главное в Рославле» ВКонтакте.
Горожане предположили, что хищник могла охотится на птиц. Также сообщается, что животное не проявляет агрессии к людям.
- Если не убьют, может подружиться с людьми, - написали подписчики паблика.
В середине сентября жители Рославля, считали, что по городу бродит бешеная лиса. О своих опасениях они написали в соцсетях. После выяснилось, что животное давно живет в центре города и, по словам местных жителей, не представляет угрозы окружающим.
ИСТОЧНИК KP.RU