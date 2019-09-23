В Смоленске подземный переход снова разрисовали

СЕГОДНЯ 09:53 2019-09-23T09:56:19+03:00

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В Смоленске подземный переход на площади Победы снова разрисовали, сообщают подписчики паблика «Смоленск» ВКонтакте. На выходных рабочие продолжили отмывать каракули со стен переправы.

Напомним,уборка перехода началась накануне празднования Дня города.

Стоит отметить, что некоторое время власти пытались придумать способ отучить вандалов портить объект, однако решение проблемы так и не было найдено.

Также ранее вандалы разломали живую изгородь на улице Ломоносова в Смоленске.

ИСТОЧНИК KP.RU