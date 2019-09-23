В Смоленске бетонные блоки высыпались на дорогу и создали пробку
Автомобилисты сообщают о заторе на выезде с улицы Соколовского
ФОТО: ВКонтакте.
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В Смоленске бетонные блоки высыпались на дорогу и создали пробку, сообщают пользователи «drive2_smolensk» соцсети ВКонтакте. Небольшой затор образовался на проспекте Строителей утром 23 сентября. В результате инцидента никто не пострадал.
Ранее два лося, кабан и медведь попали под колеса машин в Смоленской области. Автомобилистов призывают быть внимательнее за рулем.
ИСТОЧНИК KP.RU