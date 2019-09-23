В Смоленске ВАЗ сбил 16-летнего парня
Подросток переходил дорогу рядом с пешеходным переходом
В Смоленске ВАЗ сбил 16-летнего парня. ФОТО: из архива издания.Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленске ВАЗ сбил 16-летнего парня, сообщает отдел пропаганды областного УГИБДД. ДТП произошло в районе дома №56 по улице Кловская около 20.10 22 сентября. Сообщается, что подросток переходил дорогу рядом с пешеходным переходом.
- Молодой человек получил телесные повреждения, - сообщили в полиции.
Ранее в Смоленске «ГАЗель» растеряла по дороге бетонные блоки. Из-за преграды в Промышленном районе города образовалась пробка.
ИСТОЧНИК KP.RU