2019-09-23T16:58:35+03:00
Общество

В Смоленске власти решили снести незаконные парковки во дворах

Две стоянки в столице региона будут демонтированы до 29 сентября
Поделиться:
ФОТО: pixabay.com.ФОТО: pixabay.com.
Изменить размер текста:

В Смоленске власти решили снести незаконные парковки во дворах: две стоянки у дома №9Б на Королевке и в районе дома №8 по улице Раевского решено демонтировать до 29 сентября.

Представители администрации обращаются к владельцам самовольно занятой столбами, цепями и блоками территории с требованием убрать конструкции или в начале следующей недели это сделают сотрудники уполномоченной организации.

Ранее предупреждение получили владельцы 9 металлических гаражей на проспекте Строителей у дома №9, а также 14 строений, установленных возле школы №17.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Смоленской области сотрудникам МУПа задолжали более 40 тысяч рублей
В Смоленске ВАЗ сбил 16-летнего парня
Отопительный сезон в Смоленске начинается 25 сентября
Полиция опровергла сообщение о жестоком убийстве в Сафонове
В Смоленске бетонные блоки высыпались на дорогу и создали пробку
В Смоленске подземный переход снова разрисовали
В Рославле жители сняли на камеру гуляющую по крыше завода лису
На Смоленщине стали чаще болеть гриппом и ОРВИ
В Смоленске водитель маршрутки ищет дом для котят
Смолянка осталась в шаге от победы в телешоу на федеральном ТВ
В Смоленске отметили День города
В Смоленске ночью сгорели три машины
Смолянам на День города покажут музыкально-пиротехническое шоу
Вандалы разломали живую изгородь на улице Ломоносова в Смоленске
Отопительный сезон-2019/2020 в Смоленске начнется до 1 октября
В Смоленске обновлен сервис «Уплата налогов и пошлин»
Маленькие дети едва не погибли в горящей квартире в Вязьме
Незаконно установленный ларек с колбасой снесут в Смоленске
Смоляне могут бесплатно отправить открытку с видом и штемпелем города-героя
Две машины горели ночью в Смоленске
Два лося, кабан и медведь попали под колеса машин в Смоленской области
Средневековое кладбище нашли археологи у крепостной стены в Смоленске
В Смоленске пройдет акция «Ночь искусств»
В Смоленской области ищут свидетелей смертельного ДТП
В Смоленске пройдет героико-патриотический фестиваль «Память сердца»
В Смоленске новые деревья высадили на улице 25 Сентября
МЧС объявило штормовое предупреждение и заморозки в Смоленской области