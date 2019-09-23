В Смоленске власти решили снести незаконные парковки во дворах
Две стоянки в столице региона будут демонтированы до 29 сентября
ФОТО: pixabay.com.
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В Смоленске власти решили снести незаконные парковки во дворах: две стоянки у дома №9Б на Королевке и в районе дома №8 по улице Раевского решено демонтировать до 29 сентября.
Представители администрации обращаются к владельцам самовольно занятой столбами, цепями и блоками территории с требованием убрать конструкции или в начале следующей недели это сделают сотрудники уполномоченной организации.
Ранее предупреждение получили владельцы 9 металлических гаражей на проспекте Строителей у дома №9, а также 14 строений, установленных возле школы №17.
ИСТОЧНИК KP.RU