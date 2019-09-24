СЕГОДНЯ 07:23 2019-09-24T07:23:38+03:00

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Более 30 домов в Смоленске могут остаться без горячей воды на 5 дней, сообщает комитет по информационной политике администрации города со ссылкой на сообщение МУП «Смоленсктеплосеть». С 23 сентября коммунальщики проводят плановые профилактические работы в котельных и на теплопунктах.

В зону отключения попадают следующие дома: 3-я линия Красноармейской слободы, 21, ул. Дохтурова, 27, Попова 100 (корп. № 1, 3), 102, 104, Рыленкова, 49 (корп. № 1, 2), 51, 51а, 53, 55, Твардовского 1в, Кловская, 13, 13а, 17, 19, 19а, 21, 21а, 52, 54, 56, 58, 60, Багратиона, 59, 61, 63, 65, 2-й Краснофлотский пер., 42, 44, 46, 1-я Парковая, 20.

В администрации обращают внимание: если оборудование тепловых пунктов и котельных будет исправно, отключения воды не произойдет.

Ранее стало известно о начале отопительного сезона в Смоленске. В столице региона квартиры начнут согреваться с 25 сентября. Первыми к теплу будут подключены соцучреждения. Сообщается, что в 2019 году ресурс подают на неделю раньше, чем годами ранее.

ИСТОЧНИК KP.RU