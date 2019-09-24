Поиски пропавшего рыбака в Смоленской области закончились трагически
36-летний мужчина погиб
ФОТО: Водолазная группа «ДобротворецЪ», ВКонтакте.
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Поиски пропавшего рыбака в Смоленской области закончились трагически, сообщает ПСО «Сальвар». 36-летний Андрей Никишин погиб.
Напомним, мужчина перестал выходить на связь 15 сентября, 18-го к его поискам были подключены добровольцы.
- Уплыл вечером 15 сентября в районе Яузского водохранилища, на берегу найдена его лодка и вещи, - сообщили в «Сальвар».
К поискам была подключена водолазная группа «ДоброволецЪ». Дайверы исследовали водоем с использованием маломерных плавательных средств.
Трагическое известие пришло днем 23 сентября.
ИСТОЧНИК KP.RU