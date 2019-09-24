СЕГОДНЯ 08:16 2019-09-24T08:16:51+03:00

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Поиски пропавшего рыбака в Смоленской области закончились трагически, сообщает ПСО «Сальвар». 36-летний Андрей Никишин погиб.

Напомним, мужчина перестал выходить на связь 15 сентября, 18-го к его поискам были подключены добровольцы.

- Уплыл вечером 15 сентября в районе Яузского водохранилища, на берегу найдена его лодка и вещи, - сообщили в «Сальвар».

К поискам была подключена водолазная группа «ДоброволецЪ». Дайверы исследовали водоем с использованием маломерных плавательных средств.

Трагическое известие пришло днем 23 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU