Памятный знак установили в селе Ярцева

СЕГОДНЯ 09:32 2019-09-24T09:33:56+03:00

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Памятный знак установили в центре села Зубово Ярцевского района рядом с храмом в честь святой блаженной Матроны Московской, сообщает пресс-служба администрации муниципального образования. Мраморная плита напомнит о воинах, погибших во время Великой Отечественной войны.

- Открытие знака приурочено к празднованию 76-й годовщины освобождения Смоленщины от немецко-фашистских захватчиков, - отмечают сотрудники администрации. - Многие жители этой деревни с первых дней войны ушли на фронт и погибли, защищая свою Родину, свой край, свой отчий дом, свою семью. Односельчане помнят и чтят их подвиг и радуются тому, что теперь им есть куда прийти, поклониться памяти погибших и положить букеты цветов, с любовью выращенные на своих подворьях.

ИСТОЧНИК KP.RU