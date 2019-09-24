2019-09-24T09:54:07+03:00
Общество

В Смоленске прошел открытый урок по безопасности для учащихся начальных классов

Занятие состоялось в рамках акции «Детская безопасность на железной дороге»
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: пресс-служба МЖД.ФОТО: пресс-служба МЖД.
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Железнодорожники Смоленского региона Московской железной дороги провели для учащихся начальных классов Катынской средней школы Смоленского района открытый урок, сообщает пресс-служба компании. Занятие состоялось в рамках акции «Детская безопасность на железной дороге». Она организована специально в начале нового учебного года, чтобы напомнить школьникам о мерах предосторожности на объектах железнодорожного транспорта.

Эта школа была выбрана не случайно, так как рядом с ней расположена железная дорога. Вернувшимся с длительных каникул учащимся напомнили безопасный маршрут, по которому им предстоит идти самостоятельно. В доступной и познавательной форме железнодорожники рассказали школьникам, почему стальная магистраль является зоной повышенной опасности и какие правила необходимо соблюдать при нахождении на объектах железнодорожной инфраструктуры. Для закрепления знаний ребятам продемонстрировали специальные видеоролики, раздали буклеты-памятки и призвали быть предельно внимательными рядом с железнодорожными путями.

ФОТО: пресс-служба МЖД.

ФОТО: пресс-служба МЖД.

Акция продлится до 2 октября. За это время смоленские железнодорожники проведут открытые уроки более чем в 20 учебных заведениях региона. Благодаря таким урокам, тематическим конкурсам, разъяснительным лекциям, которые систематически проводятся в школах Смоленского региона, ребята приобретают навыки безопасного поведения.

Заместитель начальника Московской железной дороги Юрий Базаров призвал родителей и педагогов напомнить ребятам, что железная дорога – не место для игр. На личном примере нужно дать детям четкое понимание, что хождение по путям, переход в неустановленных местах, спрыгивание с платформ опасно для жизни и здоровья.

ИСТОЧНИК KP.RU

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