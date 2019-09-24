СЕГОДНЯ 10:07 2019-09-24T10:08:25+03:00

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В Смоленске около 50 домов останутся без горячей воды, сообщает пресс-служба филиала компании ПАО «Квадра». Коммунальщики приступили к срочному ремонту теплосети в районе улицы Пржевальского. Из-за необходимости провести работы до 14.00 24 сентября горячая вода отключена в ряде домов на 12 улицах.

пресс-служба филиала компании ПАО «Квадра»

Ранее глава Смоленска подписал постановление о старте отопительного сезона. Отопление начнет поступать в социальные учреждения и жилой фонд с 25 сентября. В пресс-службе филиала компании ПАО «Квадра» отмечали, что станции и теплосети готовы к подаче тепла потребителям.

ИСТОЧНИК KP.RU