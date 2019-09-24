В Смоленске около 50 домов останутся без горячей воды
В Смоленске около 50 домов останутся без горячей воды, сообщает пресс-служба филиала компании ПАО «Квадра». Коммунальщики приступили к срочному ремонту теплосети в районе улицы Пржевальского. Из-за необходимости провести работы до 14.00 24 сентября горячая вода отключена в ряде домов на 12 улицах.
пресс-служба филиала компании ПАО «Квадра»
Ранее глава Смоленска подписал постановление о старте отопительного сезона. Отопление начнет поступать в социальные учреждения и жилой фонд с 25 сентября. В пресс-службе филиала компании ПАО «Квадра» отмечали, что станции и теплосети готовы к подаче тепла потребителям.
ИСТОЧНИК KP.RU