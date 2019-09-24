2019-09-24T10:08:25+03:00
Общество

В Смоленске около 50 домов останутся без горячей воды

Коммунальщики приступили к срочному ремонту теплосети в центре города
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
ФОТО: пресс-служба филиала компании ПАО «Квадра».ФОТО: пресс-служба филиала компании ПАО «Квадра».
Изменить размер текста:

В Смоленске около 50 домов останутся без горячей воды, сообщает пресс-служба филиала компании ПАО «Квадра». Коммунальщики приступили к срочному ремонту теплосети в районе улицы Пржевальского. Из-за необходимости провести работы до 14.00 24 сентября горячая вода отключена в ряде домов на 12 улицах.

пресс-служба филиала компании ПАО «Квадра»

пресс-служба филиала компании ПАО «Квадра»

Ранее глава Смоленска подписал постановление о старте отопительного сезона. Отопление начнет поступать в социальные учреждения и жилой фонд с 25 сентября. В пресс-службе филиала компании ПАО «Квадра» отмечали, что станции и теплосети готовы к подаче тепла потребителям.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Смоленске прошел открытый урок по безопасности для учащихся начальных классов
Памятный знак установили в селе Ярцева
В смоленском парке «Соловьиная роща» устанавливают велопарковки
Поиски пропавшего рыбака в Смоленской области закончились трагически
Более 30 домов в Смоленске могут остаться без горячей воды на 5 дней
Тротуар заменят на улице проспект Гагарина в Смоленске
В Смоленске власти решили снести незаконные парковки во дворах
В Смоленской области сотрудникам МУПа задолжали более 40 тысяч рублей
В Смоленске ВАЗ сбил 16-летнего парня
Отопительный сезон в Смоленске начинается 25 сентября
Полиция опровергла сообщение о жестоком убийстве в Сафонове
В Смоленске бетонные блоки высыпались на дорогу и создали пробку
В Смоленске подземный переход снова разрисовали
В Рославле жители сняли на камеру гуляющую по крыше завода лису