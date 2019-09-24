СЕГОДНЯ 11:00 2019-09-24T11:00:33+03:00

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Под Смоленском бойцовская собака напала на ребенка, сообщает паблик «Подслушано в Дорогобуже | ВерхнеднепровскОМ» ВКонтакте. ЧП произошло в районе 19.00 23 сентября.

Сообщается, что девочка гуляла с подружками и собакой на поводке в районе Химика, как на них налетел стаффордширский терьер. Дети пытались спасти собаку и сами сильно пострадали. Также автор сообщения отмечает, что в момент нападения агрессивного пса мимо проходили молодые люди, «которых повеселило зрелище».

В комментариях местные жители обратились к хозяевам собаки с требованием забрать пса с улицы и выгуливать в наморднике. А пострадавшим - написать заявление в полицию.

О состоянии ребенка и собаки не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU