Под Смоленском бойцовская собака напала на ребенка
Под Смоленском бойцовская собака напала на ребенка, сообщает паблик «Подслушано в Дорогобуже | ВерхнеднепровскОМ» ВКонтакте. ЧП произошло в районе 19.00 23 сентября.
Сообщается, что девочка гуляла с подружками и собакой на поводке в районе Химика, как на них налетел стаффордширский терьер. Дети пытались спасти собаку и сами сильно пострадали. Также автор сообщения отмечает, что в момент нападения агрессивного пса мимо проходили молодые люди, «которых повеселило зрелище».
В комментариях местные жители обратились к хозяевам собаки с требованием забрать пса с улицы и выгуливать в наморднике. А пострадавшим - написать заявление в полицию.
О состоянии ребенка и собаки не сообщается.
ИСТОЧНИК KP.RU