2019-09-25T06:46:04+03:00
Общество

В Смоленске появилась новая аллея

Добровольцы высадили еще один «Лес Победы»
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: администрация Смоленска.ФОТО: администрация Смоленска.
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В Смоленске появилась новая аллея, сообщает комитет по информационной политике администрации города. Еще один «Лес Победы» высажен в честь Героев Советского Союза - уроженцев Смоленска на мемориале на улице Нормандии-Неман. Сообщается, что памятное место украсили саженцами рябины, шаровидных ив и можжевельника.

Акция прошла в рамках всероссийского проекта «Лес Победы». Ее цель – высадить дерево за каждого погибшего во время Великой Отечественной войны.

Ранее в парке «Соловьиная роща» появилась «Аллея добра». В администрации отмечают, что со временем аллея перерастет в сад. Благоустройством займутся непосредственно дети и врачи, которые подарили им вторую жизнь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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