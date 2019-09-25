СЕГОДНЯ 07:19 2019-09-25T07:19:16+03:00

Дошкольное учреждение в Алтуховке выполнено на 75 процентов

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Детский сад в Смоленском районе построят раньше срока, сообщают сотрудники городской администрации, комментируя результаты рабочей поездки губернатора Алексея Островского и главы Смоленска Андрея Борисова. В настоящее время объект выполнен на 75 процентов.

- На первом этаже уложены полы, через неделю начнется подключение к системе отопления, продолжится выполнение отделки внутренних помещений. В течение трех недель будет закончен монтаж кровли. В целом, общие строительные работы планируется завершить к концу октября, - сообщили в администрации.

В эксплуатацию сад на 150 мест планируют ввести до середины ноября. В администрации обращают внимание, что посещать его смогут не только дети из района, но городские.

Ранее сообщалось, что детский сад на Королевке также заработает до конца 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU