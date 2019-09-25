2019-09-25T09:25:26+03:00
Общество

Число заболевших гриппом и ОРВИ выросло в Смоленской области

Уровень заболеваемости близок к пороговому значению
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Число заболевших гриппом и ОРВИ выросло в Смоленской областиЧисло заболевших гриппом и ОРВИ выросло в Смоленской областиФото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Число заболевших гриппом и ОРВИ выросло в Смоленской области, сообщают сотрудники Роспотребнадзора. Уровень заболеваемости близок к пороговому значению и, по данным на 22 сентября, он не дотягивает до критической отметки на 9 процентов. В областном центре – на 7-мь.

– Число заболевших за последнюю неделю увеличилось на 30% и произошло это за счет всех возрастных групп, – отмечают в ведомстве.

В Роспотребнадзоре отмечают, что смоляне стали чаше болеть парагриппом. Также медики диагностировали у пациентов аденовирусы, РС-вирусы, риновирусы, вирусы простого герпеса. Но ни одна из школ не ушла на карантин. Также особые ограничительные мероприятия не введены в детских садах региона.

Между тем, в регионе продолжается вакцинация населения. Прививки уже сделали более 150 тыс. человек.

Сотрудники ведомства просят смолян внимательнее следить за своим здоровьем и заняться профилактикой.

В прошлом году в ходе прививочной кампании прививками были обеспечены более 76 тысяч детей. Чаще всего смоляне болели вирусом А(Н1N1) - 33%, А(Н3N2), риновирусом, норовирусом, аденовирусом и др.

ИСТОЧНИК KP.RU

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