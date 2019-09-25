Отопительный сезон начался в Смоленске
Отопительный сезон начался в столице региона, сообщает «Комсомольская правда» – Смоленск». Теплоноситель начал поступать в детские сады, школы, больницы и поликлиники.
- В настоящее время идет регулировка температурных параметров теплоносителя и давления в магистральных трубопроводах, – пояснил управляющий директор филиала ПАО «Квадра» - «Смоленская генерация» Андрей Кулаев.
Напомним, постановление о начале отопительного сезона в Смоленске ранее подписал глава города Андрей Борисов. В этом году тепло в квартиры жителей столицы региона придет раньше, чем в предыдущие годы. О том, как платить за услуг без комиссии, можно прочитать здесь.
ИСТОЧНИК KP.RU