2019-09-25T12:28:29+03:00
Общество

Смоляне нашли учебник по русскому языку с опечатками

В книге для пятого класса перепутаны буквы в нескольких словах
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: pixabay.com.ФОТО: pixabay.com.
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Смоляне нашли учебник по русскому языку с опечатками. В книге для пятого класса перепутаны буквы в нескольких словах. Фотографию страницы с неточностями опубликовал паблик «Черный список Смоленск» соцсети ВКонтакте.

ФОТО: скриншот паблика «Черный список Смоленск» соцсети ВКонтакте.

ФОТО: скриншот паблика «Черный список Смоленск» соцсети ВКонтакте.

- Каких знаний следует ожидать и требовать от детей, если учебники «Русского языка» (!!!) издаются с ошибками, - написал автор сообщения.

Пользователи соцсетей обратили внимание, что допущенные корректором недочеты несущественны и смысл текста при этом не искажен.

Ранее смолянка осталась в шаге от победы в телешоу на федеральном ТВ. 48-летняя жительница Сафоново Надежда Алыничева стала участником передачи «Пятеро на одного» на телеканале «Россия 1».

ИСТОЧНИК KP.RU

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