Смоляне нашли учебник по русскому языку с опечатками
Смоляне нашли учебник по русскому языку с опечатками. В книге для пятого класса перепутаны буквы в нескольких словах. Фотографию страницы с неточностями опубликовал паблик «Черный список Смоленск» соцсети ВКонтакте.
ФОТО: скриншот паблика «Черный список Смоленск» соцсети ВКонтакте.
- Каких знаний следует ожидать и требовать от детей, если учебники «Русского языка» (!!!) издаются с ошибками, - написал автор сообщения.
Пользователи соцсетей обратили внимание, что допущенные корректором недочеты несущественны и смысл текста при этом не искажен.
Ранее смолянка осталась в шаге от победы в телешоу на федеральном ТВ. 48-летняя жительница Сафоново Надежда Алыничева стала участником передачи «Пятеро на одного» на телеканале «Россия 1».
ИСТОЧНИК KP.RU