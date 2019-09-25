СЕГОДНЯ 16:54 2019-09-25T16:54:59+03:00

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Тонущего ребенка спас росгвардеец в Смоленске, сообщает пресс-служба ведомства. Инцидент произошел летом на Катынском озере, но о случившемся стало известно накануне, когда в адрес руководства Росгвардии пришло письмо от родителей мальчика.

В пресс-службе рассказали, что сотрудник СОБРа отдыхал на водоеме с семьей и услышал крики о помощи. Мужчина бросился в воду и достал ребенка уже из омута. После оказания первой помощи пострадавший был передан медикам. В настоящее время его жизни ничего не угрожает. Выяснилось, что мальчишка пришел на озеро с другом и хорошо умеет плавать, а тонуть стал от испуга, когда не почувствовал под ногами дно.

В настоящее время на уровне руководства решается вопрос о поощрении росгвардейца.

Также летом из пруда в «Соловьиной роще» спасли 10-летнюю девочку: подросток стала тонуть, купаясь недалеко от берега. Ребенка вовремя заметили спасатели, быстро вытащили воды, оказали помощь и отправили в больницу. Ранее, в июне 2019 года, в этом водоеме утонул 17-летний подросток. После трагедии у воды стали дежурить добровольцы.

ИСТОЧНИК KP.RU