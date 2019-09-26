2019-09-26T07:15:55+03:00
Общество

В Смоленске продолжается борьба с незаконно установленными гаражами

В столице региона демонтировали 16 конструкций
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: администрация Смоленска.ФОТО: администрация Смоленска.
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В Смоленске продолжается борьба с незаконно установленными гаражами, сообщает паблик «Смоленск» ВКонтакте. В столице региона за минувшую неделю демонтировали 16 конструкций.

В администрации отмечают, что гаражи были установлены на земельных участках без согласования с властями. Объекты снесены на улицах Румянцева, Раевского, Марии Октябрьской и Твардовского. Отмечается, что работа в данном направлении будет продолжена.

Также власти начали бороться с самовольно разведенными парковками во дворах домов. Представители администрации обращаются к владельцам занятой столбами, цепями и блоками территории с требованием убрать конструкции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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