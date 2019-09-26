Трамвайные пути выделили разметкой в Смоленске
Трамвайные пути выделили разметкой, сообщает «КП-Смоленск». Белая полоса, ограничивающая потоки транспорта, появилась на проспекте Гагарина.
Общественники оперативно отреагировали на появление полосы. В паблике «Смоленский транспорт» ВКонтакте отмечается, что теперь автомобилисты будут видеть габарит трамвая и не рисковать его нарушать. Однако ранее сообщалось, что трамвайные пути выделят из потока бордюром, что позволит работать общественному транспорту без перебоев.
Активисты еще раз обратились к главе города Андрею Борисову с предложением пересмотреть решение.
Напомним, ремонт проспекта Гагарина проходился в столице региона летом этого года. В разках задания было отремонтирована дорога и трамвайные пути.
ИСТОЧНИК KP.RU