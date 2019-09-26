2019-09-26T09:29:49+03:00
Общество

Трамвайные пути выделили разметкой в Смоленске

Общественники просят отделить полосу бордюром
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: паблик «Смоленский транспорт» ВКонтакте.ФОТО: паблик «Смоленский транспорт» ВКонтакте.
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Трамвайные пути выделили разметкой, сообщает «КП-Смоленск». Белая полоса, ограничивающая потоки транспорта, появилась на проспекте Гагарина.

Общественники оперативно отреагировали на появление полосы. В паблике «Смоленский транспорт» ВКонтакте отмечается, что теперь автомобилисты будут видеть габарит трамвая и не рисковать его нарушать. Однако ранее сообщалось, что трамвайные пути выделят из потока бордюром, что позволит работать общественному транспорту без перебоев.

Активисты еще раз обратились к главе города Андрею Борисову с предложением пересмотреть решение.

Напомним, ремонт проспекта Гагарина проходился в столице региона летом этого года. В разках задания было отремонтирована дорога и трамвайные пути.

ИСТОЧНИК KP.RU

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