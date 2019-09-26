СЕГОДНЯ 11:42 2019-09-26T11:42:28+03:00

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В Рославльском районе незаконно вырубили лес, сообщил официальный представитель областной прокуратуры Александр Боровиков. Речь идет о 60 хвойных деревьях. Обнаружить поруб на одном из участков удалось после проверки надзорного органа.

В прокуратуре говорят, что подозреваемые в совершенном преступлении пока не установлены. Искать лесорубов будут сотрудники местного отделения полиции.

Ущерб лесничеству превысил 150 тысяч рублей.

Ранее в столице региона появилась новая аллея: «Лес Победы» высажен в честь Героев Советского Союза - уроженцев Смоленска на мемориале на улице Нормандии-Неман. Сообщается, что памятное место украсили саженцами рябины, шаровидных ив и можжевельника.

ИСТОЧНИК KP.RU