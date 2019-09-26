В Смоленске мужчина за долги чуть не лишился дорогой иномарки

СЕГОДНЯ 12:23 2019-09-26T12:24:03+03:00

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В Смоленске мужчина из-за долга в 100 тыс. рублей чуть не лишился дорогой иномарки, сообщают сотрудники регионального УФССП. Приставы арестовали автомобиль из-за большого долга по налогам: около 100 тысяч рублей не доплатил мужчина налоговой службе.

Неоднократно исполнители решения суда пытались уговорить смолянина рассчитаться по обязательствам, но должник не шел им на встречу ни после ареста счетов, ни после запрета регистрационных действий машины. Единственное, что заставило погасить долг – арест дорого автомобиля марки «БМВ».

- Арестованное транспортное средство было отправлено на специализированную стоянку. В связи с тем, что задолжавшей стороне необходимо стало наличие автомобиля в рамках трудовой деятельности, а также не желание передвигаться по городу на общественном транспорте, мужчина прибыл на прием к судебному приставу и разом оплатил долг и сбор в размере 7 процентов от всей суммы, - сообщили в УФССП.

Ранее в Смоленской области бизнесмен лишился дорогой иномарки, складов и гостиницы. Из-за долга в 30 миллионов рублей арестованное имущество будет передано на оценку.

ИСТОЧНИК KP.RU