2019-09-26T12:24:03+03:00
Происшествия

В Смоленске мужчина за долги чуть не лишился дорогой иномарки

Приставы арестовали автомобиль из-за большого долга по налогам
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
ФОТО: из архива УФССП по Смоленской области.ФОТО: из архива УФССП по Смоленской области.
Изменить размер текста:

В Смоленске мужчина из-за долга в 100 тыс. рублей чуть не лишился дорогой иномарки, сообщают сотрудники регионального УФССП. Приставы арестовали автомобиль из-за большого долга по налогам: около 100 тысяч рублей не доплатил мужчина налоговой службе.

Неоднократно исполнители решения суда пытались уговорить смолянина рассчитаться по обязательствам, но должник не шел им на встречу ни после ареста счетов, ни после запрета регистрационных действий машины. Единственное, что заставило погасить долг – арест дорого автомобиля марки «БМВ».

- Арестованное транспортное средство было отправлено на специализированную стоянку. В связи с тем, что задолжавшей стороне необходимо стало наличие автомобиля в рамках трудовой деятельности, а также не желание передвигаться по городу на общественном транспорте, мужчина прибыл на прием к судебному приставу и разом оплатил долг и сбор в размере 7 процентов от всей суммы, - сообщили в УФССП.

Ранее в Смоленской области бизнесмен лишился дорогой иномарки, складов и гостиницы. Из-за долга в 30 миллионов рублей арестованное имущество будет передано на оценку.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Смоленской области «накрыли» 9 наркопритонов
В Смоленской области пройдет гастрономический фестиваль
В Рославльском районе незаконно вырубили лес
В Смоленске снова горели три иномарки
АЛРОСА покупает смоленский «Кристалл»
Трамвайные пути выделили разметкой в Смоленске
В Смоленске продолжается борьба с незаконно установленными гаражами
В Смоленске завершились поиски 7-летнего ребенка
Тонущего ребенка спас росгвардеец в Смоленске
Памятник воинам-железнодорожникам открыли в Смоленске
Смоляне нашли учебник по русскому языку с опечатками
Отопительный сезон начался в Смоленске
Почтовое отделение сгорело в Смоленской области
Число заболевших гриппом и ОРВИ выросло в Смоленской области
Несколько ДТП привели в пробке на Медгородске в Смоленске
Детский сад в Смоленском районе построят раньше срока
В Смоленске появилась новая аллея