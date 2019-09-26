2019-09-26T13:22:23+03:00
Общество

В Смоленской области пройдет гастрономический фестиваль

На празднике будут угощать блюдами и напитками из клюквы и играть в «клюквобол»
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: pixabay.com.ФОТО: pixabay.com.
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В Смоленской области пройдет гастрономический фестиваль «Велижская Журавинка», сообщает комитет по информационной политике администрации города. На празднике, который состоится в городском парке Велижа, будут угощать блюдами и напитками из клюквы и играть в «клюквобол».

- Также народные коллективы исполнят для гостей частушки, а любителям творчества предложат посетить мастер-классы, - сообщили в администрации.

Мероприятия начнутся в 11.00 28 сентября. 0+

Ранее в столице региона прозвучала инициатива перенести празднование Дня города на весну или лето. Инициатива связана с погодными условиями, которые мешают горожанам в полной мере насладиться праздником.

ИСТОЧНИК KP.RU

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