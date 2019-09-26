2019-09-26T17:37:28+03:00
Происшествия

В Смоленской области возбуждено уголовное дело за невыплату зарплаты

Работодатель имел возможность платить сотруднику, но не делал этого, говорят в СКР
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: pixabay.com.ФОТО: pixabay.com.
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В Смоленской области возбуждено уголовное дело по факту невыплаты зарплаты, сообщила и.о. старшего помощника руководителя СУ СК России по Смоленской области Наталья Холодков. Генеральный директор организации в Десногорске с января по апрель 2019 года не платил за работу своему работнику за труд, хотя финансовые возможности у компании были. В результате долг превысил 66 тыс. рублей.

- Следователи продолжают выполнять комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего, сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщила представитель регионального СКР.

Между тем, в настоящее время работникам 11 предприятий задерживают зарплату. Как отмечает пресс-служба обладминистрации, сумма долга составила более 60 млн рублей. Своевременно заработную плату не получили 1 347 работников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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