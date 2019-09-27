2019-09-27T06:38:08+03:00
Происшествия

В Смоленской области ищут пропавшую 18-летнюю девушку

Жительница Вязьмы не выходит на связь с родными с 13 сентября
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: из архива ПСО "Сальвар".ФОТО: из архива ПСО "Сальвар".
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В Смоленской области ищут пропавшую 18-летнюю девушку, сообщает ПСО «Лиза Алерт». Диана Дашдемирова с 13 сентября не выходит на связь с родными.

ФОТО: ПСО "Лиза Алерт".

ФОТО: ПСО "Лиза Алерт".

Сообщается, что девушка ростом 180 см, худощавого телосложения с светло-каштановыми волосами до плеч была одета в серое пальто с двумя полосками красного и синего цвета, синие джинсы и кроссовки. При каких обстоятельствах исчезла девушка не сообщается.

Ранее в столице региона искали 7-летнего мальчика. Обнаружить ребенка помогла случайность: мама одного из поисковиков заметила похожего ребенка у себя в подъезде. Приехавшие родные узнали его. В настоящее время жизни мальчика ничего не угрожает.

ИСТОЧНИК KP.RU

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