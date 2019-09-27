Тепло пришло в 763 жилых дома в Смоленске
Тепло пришло в 763 жилых дома в Смоленске, сообщает комитет по информационной политике администрации города, что составляет меньше половины фонда. Также, по данным на 16.00 26 сентября, в столице региона потеплело в 71 учреждении здравоохранения (73% от общего количества), 92 детских садах (94%), 63 учебных заведениях (85%).
В администрации отмечают, что подключение к отоплению проходит без сбоев.
Напомним, старт отопительному сезону дали 25 сентября. В этом году тепло в квартиры жителей столицы региона придет раньше, чем в предыдущие годы. О том, как платить за услугу без комиссии, можно прочитать здесь.
ИСТОЧНИК KP.RU