2019-09-27T07:15:00+03:00
Общество

Тепло пришло в 763 жилых дома в Смоленске

Отопление появилось почти во всех больницах, школах и детских садах
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: администрация Смоленска.ФОТО: администрация Смоленска.
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Тепло пришло в 763 жилых дома в Смоленске, сообщает комитет по информационной политике администрации города, что составляет меньше половины фонда. Также, по данным на 16.00 26 сентября, в столице региона потеплело в 71 учреждении здравоохранения (73% от общего количества), 92 детских садах (94%), 63 учебных заведениях (85%).

В администрации отмечают, что подключение к отоплению проходит без сбоев.

Напомним, старт отопительному сезону дали 25 сентября. В этом году тепло в квартиры жителей столицы региона придет раньше, чем в предыдущие годы. О том, как платить за услугу без комиссии, можно прочитать здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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