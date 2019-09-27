2019-09-27T08:13:55+03:00
Происшествия

В Смоленском области мужчина разбил два автомобиля

Задержанный признался, что переборщил с алкоголем
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: pixabay.com.ФОТО: pixabay.com.
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В Смоленском области мужчина разбил два автомобиля, сообщает пресс-служба УМВД России по Смоленской области. Инцидент произошел в Хиславичах.

Повреждения на машинах их владельцы увидели утром: на транспорте были вмятины, вокруг валялись стекла. После опроса свидетелей полицейские выяснили, что к случившемуся причастен ранее судимый 38-летний местный житель. Мужчина рассказал, что перебрал с алкоголем, взял лом и стал бить автомобили, припаркованные на одной из улиц.

– Мужчина признался в содеянном, – сообщили в УМВД. – Сумма ущерба составила 58 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в столице региона сгорела AUDI A3, рядом стоящие иномарки получили серьезные повреждения. Специалисты считают, что машины загорелись не сами. Детали предстоит выяснить полицейским.

ИСТОЧНИК KP.RU

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