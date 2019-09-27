2019-09-27T08:23:24+03:00
Происшествия

Суд приостановил работу точки общепита за антисанитарию в Смоленске

Сотрудники киоска не предоставили документов, свидетельствующих о безопасности продукции, и не соблюдали условия обработки инвентаря
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: pixabay.com.ФОТО: pixabay.com.
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Суд приостановил работу точки общепита за антисанитарию в Смоленске, сообщают сотрудники регионального Роспотребнадзора. Во время проверки киоска, расположенного на улице Маршала Еременко, его работники не предоставили ревизорам документов, свидетельствующих о безопасности продукции, из которой готовят еду, а также не соблюдали условия обработки инвентаря и тары. Ко всему прочему, в помещении отсутствовал свет и канализация.

Деятельность точки общепита приостановлена на 30 дней, говорится в сообщении ведомства.

- Нарушение санитарно-эпидемиологических требований создает угрозу возникновения и распространения массовых инфекционных заболеваний и пищевых отравлений, а также реальную угрозу здоровью людей, - прокомментировали в Роспотребнадзоре.

Ранее в Смоленске приостановили работу детского сада из-за вспышки сальмонеллеза. Около десяти воспитанников попали в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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