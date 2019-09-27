СЕГОДНЯ 10:04 2019-09-27T10:04:59+03:00

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На трассе под Смоленском иномарка на скорости врезалась в столб, сообщают пользователи паблика «drive2_smolensk» соцсети ВКонтакте. Водитель чудом остался жив.

Сообщается, что ДТП произошло утром 27 сентября в районе деревни Суетово. Подробности случившегося не сообщаются.

Ранее в областном центре «Опель Астра» врезалась в столб и перевернулась. Иномарка от сильного удара превратилась в груду металла.

ИСТОЧНИК KP.RU