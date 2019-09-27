Под Смоленском иномарка на скорости врезалась в столб
Водитель чудом остался жив
ФОТО: ВКонтакте.
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На трассе под Смоленском иномарка на скорости врезалась в столб, сообщают пользователи паблика «drive2_smolensk» соцсети ВКонтакте. Водитель чудом остался жив.
Сообщается, что ДТП произошло утром 27 сентября в районе деревни Суетово. Подробности случившегося не сообщаются.
Ранее в областном центре «Опель Астра» врезалась в столб и перевернулась. Иномарка от сильного удара превратилась в груду металла.
ИСТОЧНИК KP.RU