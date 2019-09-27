СЕГОДНЯ 11:11 2019-09-27T11:14:57+03:00

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Прокуратура примет жалобы смолян на отсутствие отопления, сообщил старший помощник прокурора области по взаимодействию со СМИ и общественностью Александр Боровиков. 3 октября в ведомстве пройдет личный прием начальника отдела по надзору за исполнением федерального законодательства.

- Смоляне, имеющие претензии к качеству оказания услуги, могут обратиться в прокуратуру с 09.00 до 18.00, - сообщил представитель ведомства.

В настоящее время тепло получили почти половина жилого фонда.

ИСТОЧНИК KP.RU